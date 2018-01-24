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| | Volkswagen рассказал о главных новинках для России

Volkswagen рассказал о главных новинках для России

Сегодня, 14:45
Представители российского офиса компании Volkswagen во время интервью для портала «Авторевю» рассказали о новинках для российского автомобильного рынка. Отмечается, что немецкая компания планирует сделать упор на внедорожники и кроссоверы, не теряющие популярности на мировом рынке.

Volkswagen рассказал о главных новинках для России

 

Сообщается, что первой новинкой 2018 года для автомобильного рынка России станет полноразмерный кроссовер Volkswagen Terramont, производство которого налажено на американском заводе немецкого концерна. Отмечается, что уже в феврале будет открыт приём предварительных заказов, а также озвучены ценники на новинку. Базовый Volkswagen Terramont для России оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором TSI, мощность которого составит 180 лошадиных сил.

Также в России дебютирует обновленный внедорожник Volkswagen Touareg, премьера которого состоится в апреле нынешнего года на автосалоне в Шанхае. Уже летом 2018 года модель дебютирует на российском рынке.

В Volkswagen отметили, что семиместный Volkswagen Tiguan Allspace не будет поставляться в Россию, ведь в РФ уже реализуется схожий Skoda Kodiaq. Кроме того, пока не решен вопрос с поставками флагманского лифтбэка Volkswagen Arteon, который может попросту не пользоваться спросом в России.
Васисуалий Мурчалов
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