Volkswagen рассказал о главных новинках для России

Сообщается, что первой новинкой 2018 года для автомобильного рынка России станет полноразмерный кроссовер Volkswagen Terramont, производство которого налажено на американском заводе немецкого концерна. Отмечается, что уже в феврале будет открыт приём предварительных заказов, а также озвучены ценники на новинку. Базовый Volkswagen Terramont для России оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором TSI, мощность которого составит 180 лошадиных сил.
Также в России дебютирует обновленный внедорожник Volkswagen Touareg, премьера которого состоится в апреле нынешнего года на автосалоне в Шанхае. Уже летом 2018 года модель дебютирует на российском рынке.
В Volkswagen отметили, что семиместный Volkswagen Tiguan Allspace не будет поставляться в Россию, ведь в РФ уже реализуется схожий Skoda Kodiaq. Кроме того, пока не решен вопрос с поставками флагманского лифтбэка Volkswagen Arteon, который может попросту не пользоваться спросом в России.