Volkswagen рассказал о главных новинках для России

Представители российского офиса компании Volkswagen во время интервью для портала «Авторевю» рассказали о новинках для российского автомобильного рынка. Отмечается, что немецкая компания планирует сделать упор на внедорожники и кроссоверы, не теряющие популярности на мировом рынке.

Васисуалий Мурчалов

Сообщается, что первой новинкой 2018 года для автомобильного рынка России станет полноразмерный кроссовер Volkswagen Terramont, производство которого налажено на американском заводе немецкого концерна. Отмечается, что уже в феврале будет открыт приём предварительных заказов, а также озвучены ценники на новинку. Базовый Volkswagen Terramont для России оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором TSI, мощность которого составит 180 лошадиных сил.Также в России дебютирует обновленный внедорожник Volkswagen Touareg, премьера которого состоится в апреле нынешнего года на автосалоне в Шанхае. Уже летом 2018 года модель дебютирует на российском рынке.В Volkswagen отметили, что семиместный Volkswagen Tiguan Allspace не будет поставляться в Россию, ведь в РФ уже реализуется схожий Skoda Kodiaq. Кроме того, пока не решен вопрос с поставками флагманского лифтбэка Volkswagen Arteon, который может попросту не пользоваться спросом в России.