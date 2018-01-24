Руководителя Lotus задержали за превышение скорости

Жан-Марк Жале, генеральный директор британской компании Lotus, с недавних пор принадлежащей Geely, был задержан за превышение скорости на 51 километр в час. Отмечается, что вместо начисления штрафных баллов господин Жале был лишен права управлять автомобилем на 30-дневный срок.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным издания The Telegraph, Жан-Марк Жале, руководитель компании Lotus, испытывал новый спортивный автомобиль бренда на дороге общего пользования A11, где существует ограничение скорости до 113 километров в час. Вместо этого господин Жале ехал на скорости в 164 километра в час, после чего топ-менеджер был задержан.Адвокат руководителя Lotus рассказал, что суд постановил лишить господина Жале права управления автомобилем на срок в 30 дней, что осуществляется вместо начисления штрафных баллов. Кроме того, правоохранители посоветовали главе Lotus испытывать автомобили на тестовом полигоне, а не на дороге общего пользования.Так, Жан-Марк Жале сможет и дальше лично тестировать все новинки компании Lotus уже через 30 дней. Примечательно, что в минувшем году глава Lotus за аналогичное нарушение был лишен прав на полгода, а в 2014 году получал штраф. За нарушение скоростного режима начисляется от 3 до 6 баллов, а при наборе 12 баллов водитель навсегда лишается прав.