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| | В 2017 году производство автомобилей в России выросло на 21%

В 2017 году производство автомобилей в России выросло на 21%

Вчера, 20:18
Согласно информации Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2017 году российские автомобилестроительные заводы смогли выпустить порядка 1 400 000 новых легковых автомобилей. Аналитики отметили, что такие показатели сразу на 21% больше, чем результаты производства 2016 года.

В 2017 году производство автомобилей в России выросло на 21%

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, в 2017 году российские заводы произвели 1 400 000 легковых автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее. Кроме того, по данным аналитиков, в прошедшем году в России было выпущено 162 000 грузовых автомобилей, что на 18,2% превышает результаты производства годичной давности. Также российские заводы произвели 26 800 автобусов, увеличив показатель на 3,9%.

В декабре 2017 года российские автомобильные заводы выпустили на 7,2% автомобилей больше, чем годом ранее, но при этом производство сократилось на 19,2% в сравнении с ноябрем 2017 года.

В декабре 2017 года производство грузовых автомобилей на заводах РФ увеличилось на 32% в сравнении с декабрем 2016 года, а рост по отношению к ноябрю 2017 года составил 8,6%. Отмечается, что лидерами по производству легковых автомобилей в России являются компания «АвтоВАЗ», группа Sollers, компания Renault и компания Hyundai.
Васисуалий Мурчалов
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