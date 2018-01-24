Новый Toyota Camry для России получит старые моторы

Новый представительский седан Toyota Camry уже успешно реализуется на автомобильных рынках Японии и Соединенных Штатов, а российская версия модели до сих пор не обзавелась официальными данными о моторной линейке. Инсайдеры сообщают, что бизнес-седан доберётся до России со старыми двигателями.





Васисуалий Мурчалов

Российские издания со ссылкой на собственные источники в дилерской сети Toyota сообщают, что новая генерация представительского седана Toyota Camry для РФ в базовом варианте исполнения будет оснащаться прежним 2,0-литровым атмосферным двигателем с индексом 6AR-FSE, который способен генерировать 150 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступит 6-ступенчатый «автомат».Промежуточная версия нового Toyota Camry для России будет приводиться в движение уже знакомым 2,5-литровым 181 сильным мотором с маркировкой 2AR-FE. Стоит отметить, что модель для Соединенных Штатов имеет новейший 2,5-литровый мотор с комбинированной системой впрыска и сжатием топлива 13:1.Самый дорогой вариант исполнения Toyota Camry нового поколения для России получит 3,5-литровый двигатель V6, который способен генерировать 249 лошадиных сил. «Топовый» седан для США получит аналогичный мотор, но его отдача составит 305 лошадиных сил. Стоимость Toyota Camry для РФ пока не озвучивается.