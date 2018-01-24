В России в 2017 году 50% легковых авто было продано в кредит

За минувший год российские автолюбители купили в кредит 713 600 «легковушек», это на 29,2% больше, чем годом ранее. Отмечается, что кредитные продажи заняли по итогам года 48,9% от общего объёма реализации автомобилей в России.

Аналитики НБКИ и агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели данные 4 100 кредитных компаний. Согласно проведённому исследованию, доля кредитных продаж машин увеличилась за год примерно на пять процентных пунктов. Так, в 2016 году было выдано 552 400 кредитов на авто, что соответствует доле в 44% от общего объёма продаж.

В «пятёрку» регионов России с самой высокой долей автокредитов в структуре рынка вошли Еврейская автономная область с показателем в 95,33%, Чукотский автономный округ (91,67%), Якутия (83,34%), Магаданская область (80,32%) и Республика Адыгея (79,88%).

Как отметил Сергей Удалов, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ», на увеличение автокредитов оказали влияние государственные кредитные программы, например, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо льготной процентной ставки потребителям предлагалась скидка на машину в размере 10%, за счёт чего привлекательность кредита повышалась.

Яна Васильева