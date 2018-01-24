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| | Рассекречен интерьер трехдверного кроссовера Range Rover Coupe

Рассекречен интерьер трехдверного кроссовера Range Rover Coupe

Сегодня, 11:06

Британский автопроизводитель опубликовал первый тизер нового трёхдверного кроссовера класса люкс – Range Rover Coupe. Официальная презентация новинки должна пройти уже в марте текущего года в рамках автосалона в Женеве.

Рассекречен интерьер трехдверного кроссовера Range Rover Coupe

 

Единственное на сегодняшний день тизерное изображение Range Rover Coupe раскрывает интерьер грядущего автомобиля. Кроссовер будет иметь четыре посадочных места, причем для отделки передних кресел используют кожу белого цвета, а задних – темно-синего. Кроме того, центральную консоль модели покрывает дерево.

 

Ранее папарацци удалось запечатлеть новый Range Rover Coupe на дорожных тестах. Судя по шпионским фото, кроссовер оснастят светодиодными фарами, V-образной радиаторной решёткой и спортивной выпускной системой.

Рассекречен интерьер трехдверного кроссовера Range Rover Coupe

 

Рассекречен интерьер трехдверного кроссовера Range Rover Coupe

 

В общей сложности Land Rover намерен выпустить не более 999 экземпляров трёхдверного Range Rover Coupe в честь 70-летия бренда. Сборка автомобилей будет производиться вручную инженерами из заводского ателье Special Vehicle Operations. Как пишет портал Motor1, стоимость новинки может составить 227 900 долларов.


Яна Васильева
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