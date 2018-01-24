Рассекречен интерьер трехдверного кроссовера Range Rover Coupe

Британский автопроизводитель опубликовал первый тизер нового трёхдверного кроссовера класса люкс – Range Rover Coupe. Официальная презентация новинки должна пройти уже в марте текущего года в рамках автосалона в Женеве.

Единственное на сегодняшний день тизерное изображение Range Rover Coupe раскрывает интерьер грядущего автомобиля. Кроссовер будет иметь четыре посадочных места, причем для отделки передних кресел используют кожу белого цвета, а задних – темно-синего. Кроме того, центральную консоль модели покрывает дерево.

Ранее папарацци удалось запечатлеть новый Range Rover Coupe на дорожных тестах. Судя по шпионским фото, кроссовер оснастят светодиодными фарами, V-образной радиаторной решёткой и спортивной выпускной системой.

Яна Васильева

В общей сложности Land Rover намерен выпустить не более 999 экземпляров трёхдверного Range Rover Coupe в честь 70-летия бренда. Сборка автомобилей будет производиться вручную инженерами из заводского ателье Special Vehicle Operations. Как пишет портал Motor1, стоимость новинки может составить 227 900 долларов.