Новый кроссовер Rolls-Royce Cullinan доберётся до России в 2019 году

Первый в истории компании Rolls-Royce внедорожник, который пока носит рабочее название Cullinan, доберётся до автомобильного рынка России уже в 2019 году, в то время как публичная премьера модели запланирована на 2018 год. Отмечается, что модель разделит алюминиевое шасси с флагманским Rolls-Royce Phantom.





Васисуалий Мурчалов

Как сообщалось ранее, публичная премьера нового люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan состоится в середине 2018 года, а уже через год модель дебютирует на автомобильном рынке России. Разработчики не уточнили стоимость автомобиля, но отметили, что самой дорогой моделью с ценником в 35 000 000 рублей будет оставаться Rolls-Royce Phantom.Феликс Кильбертус, руководитель Rolls-Royce по внешнему дизайну, во время общения с журналистами заявил, что новый Rolls-Royce Cullinan будет выполнен на том же алюминиевом шасси, которое лежит в основе Phantom. Данный шаг позволит существенно снизить массу модели.К сожалению, информации о моторной линейке нового Rolls-Royce Cullinan нет, но эксперты уверены, что под капотом автомобиля расположится 6,75-литровый мотор V12 с системой двойного турбонаддува, который способен генерировать 671 лошадиную силу при 900 Нм. В тандеме с двигателем будет работать роботизированная коробка ZF. Конкурентами Rolls-Royce Cullinan станут Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.