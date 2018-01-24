Представлен "спортивный" Jeep Grand Cherokee S в чёрном цвете

Американский бренд Jeep выпустил внедорожник Grand Cherokee в особой версии с приставкой S в названии. Новинка, предназначенная для европейского авторынка, получит спортивную подвеску и экстерьер, выполненный в тёмных тонах.

Новый Jeep Grand Cherokee S можно будет купить исключительно в чёрном цвете. Спецверсия также примечательна затемнённой решёткой воздухозаборника, тонированными стеклами с чёрной «хромированной» окантовкой, сдвоенными чёрными патрубками выпускной системы и колёсными дисками размерностью 20 дюймов.

Для отделки интерьера дизайнеры остановили выбор на металле, чёрном дереве и коже наппа. Перечень оснащения автомобиля включает в себя вентиляцию и подогрев сидений, панорамную крышу, 506-ваттную стереосистему Alpine и мультимедийный центр с 8,4-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay и Android Auto.

Новый Jeep Grand Cherokee S также может похвастаться постоянным полным приводом Quadra-Drive II и системой Selec-Terrain, позволяющей управлять тяговым усилием. В силовую гамму новинки вошли 6-цилиндровый атмосферный мотор объёмом 3,6 литра, 3,0-литровый «дизель» и 5,7-литровый 356-сильный двигатель V8 HEMI. В роли трансмиссии вне зависимости от агрегата выступает 8-ступенчатый «автомат».

Яна Васильева