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| | Роскошный кроссовер DS 3 Crossback появится на рынке России к 2020 году

Роскошный кроссовер DS 3 Crossback появится на рынке России к 2020 году

Вчера, 19:10

Премиальная французская марка DS намерена вывести на российский авторынок новую модель. Речь идёт о кроссовере DS 3 Crossback, который, согласно последним данным, должен поступить в продажу в 2020 году.

 

Роскошный кроссовер DS 3 Crossback появится на рынке России к 2020 году

 

Ранее представители компании уже сообщали о планах запустить в России продажи флагманского DS 7 Crossback уже в нынешнем году, а теперь стало известно, что следующим к отечественным дилерам приедет DS 3 Crossback.

 

Пока компания DS не проводила официальную презентацию новинки, однако приобрести новый компактный кроссовер россияне смогут в первом квартале 2020 года. Ожидается, что премьера DS 3 Crossback произойдёт во второй половине 2018 года.

Дизайн автомобиля, сопоставимого по габаритам с Audi Q2, выполнят в духе «старшей» модели DS 7 Crossback. На старте продаж DS 3 Crossback будет доступен только с традиционными ДВС, позднее кроссовер обзаведётся гибридной и полностью электрической модификациями. Как отметили представители бренда, по мере дебюта новинок от DS, они постепенно будут выходить и на российский рынок.


Яна Васильева
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