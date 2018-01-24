В 2018 году вырастет экспорт продукции автопроизводителей из РФ

Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Volkswagen Group Rus заключили соглашение, позволяющее компании значительно нарастить в текущем году экспортные поставки из РФ.

Новый режим работы ФТС предусматривает освобождение компаний от уплаты пошлин на автомобильные компоненты, которые будут использоваться при сборке машин, предназначенных на экспорт. Последние поправки также отменяют НДС и акцизы, что положительно скажется на объёме экспорта Volkswagen Group Rus в 2018 году.

Прежде всего автопроизводитель намерен отправить на заводы по всему миру около 40000 силовых агрегатов, которые выпускаются на калужском предприятии. Речь идёт о 1,6-литровых бензиновых двигателях MPI.

Кроме того, Volkswagen Group Rus наладит поставки из России в ЕС автомобилей Skoda Octavia, которые на сегодняшний день производятся в Нижнем Новгороде. Для начала компания отправит за границу порядка 10000 таких авто.

Таким образом, Volkswagen смог стать первым автопроизводителем, которым будет работать по новому таможенному режиму. В дальнейшем к нему присоединится ряд других автомобильных компаний с производственными мощностями на территории России.

Яна Васильева