Tesla лишила Илона Маска зарплаты на десять лет

Генеральный директор Tesla Илон Маск поставил перед своей компанией по производству электрокаров несколько целей касательно увеличения капитализации и объёма выручки. Как пишет Bloomberg, чтобы показать акционерам серьёзность своих намерений Маск отказался от заработной платы на ближайшее десятилетие.

Яна Васильева

Так, вместо зарплаты Илон Маск будет получать выплаты, размер которых будет зависеть от роста операционных показателей компании Tesla. Для получения первого вознаграждения топ-менеджер будет должен добиться роста капитализации до 100 млрд долларов. По мере увеличения капитализации компании на каждые 50 млрд долларов Маск будет получать следующие премии.Согласно плану, в течение десяти лет цена Tesla на рынке должна достичь 650 млрд долларов, что в шесть раз превышает нынешнюю стоимость самого крупного производителя автомобилей в мире – Volkswagen AG. На сегодняшний день капитализацию Tesla оценивают в 59,1 млрд долларов, то есть за десятилетие компания должна стать дороже в десять раз.Работу Маска будут оплачивать в опционах на акции компании Tesla. Акционеры примут участие в голосовании за новую систему вознаграждения главы Tesla в марте. Документ также предполагает, что Илон Маск останется гендиректором и будет нести ответственность за конечный продукт.