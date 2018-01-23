Polestar выпустит электрические хэтчбек и большой кроссовер

После спортивного купе бренд Polestar намерен выпустить хэтчбек и полноразмерный внедорожник с электрическими двигателями. Соответствующее заявление в ходе интервью для Autocar сделал руководитель Polestar и бывший главный дизайнер Volvo Томас Ингелат.

Как отметил господин Ингенлат, купе Polestar 1 станет флагманской моделью, однако компания собирается выпускать и менее экзотические автомобили. Первым из них станет будущий конкурент Tesla Model 3 – хэтчбек на электротяге под названием Polestar 2. Его производство должно стартовать уже в следующем году. Позднее планируется создать также большой электрический внедорожник.

Несмотря на то, что машины Polestar получат собственный дизайн, платформы они унаследуют от Volvo. Также бывшая материнская компания поделится главными узлами и дорожными ассистентами. Напомним, купе Polestar 1, которое базируется на платформе SPA производства Volvo, впервые показали публике в октябре 2017 года.

Модель оснастили 2,0-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и двумя электрическими моторами с отдачей по 111 лошадиных сил. В сумме производительность гибридной установки составила 600 лошадиных сил при 1000 Нм. В продажу купе Polestar 1 поступит в 2019 году.

Яна Васильева