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| | Polestar выпустит электрические хэтчбек и большой кроссовер

Polestar выпустит электрические хэтчбек и большой кроссовер

Вчера, 19:30

После спортивного купе бренд Polestar намерен выпустить хэтчбек и полноразмерный внедорожник с электрическими двигателями. Соответствующее заявление в ходе интервью для Autocar сделал руководитель Polestar и бывший главный дизайнер Volvo Томас Ингелат.

Polestar выпустит электрические хэтчбек и большой кроссовер

 

Как отметил господин Ингенлат, купе Polestar 1 станет флагманской моделью, однако компания собирается выпускать и менее экзотические автомобили. Первым из них станет будущий конкурент Tesla Model 3 – хэтчбек на электротяге под названием Polestar 2. Его производство должно стартовать уже в следующем году. Позднее планируется создать также большой электрический внедорожник.

 

Несмотря на то, что машины Polestar получат собственный дизайн, платформы они унаследуют от Volvo. Также бывшая материнская компания поделится главными узлами и дорожными ассистентами. Напомним, купе Polestar 1, которое базируется на платформе SPA производства Volvo, впервые показали публике в октябре 2017 года.

Модель оснастили 2,0-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и двумя электрическими моторами с отдачей по 111 лошадиных сил. В сумме производительность гибридной установки составила 600 лошадиных сил при 1000 Нм. В продажу купе Polestar 1 поступит в 2019 году.

 


Яна Васильева
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