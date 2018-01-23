Перечислены самые популярные иномарки с пробегом в России

В России растет вторичный авторынок, на что обращает внимание агентство «АВТОСТАТ». По данным специалистов, по итогам минувшего года спрос на подержанные иномарки в стране вырос на 3%. Всего за отчетный год в РФ было продано 3,7 миллиона машин с пробегом. Аналитики уточняют, что в 2016 году эта цифра составляла 3,6 миллиона транспортных средств.

Самым востребованным подержанным автомобилем иностранной марки в России является Ford Focus. Его продажи в минувшем году составили 132,7 тысячи экземпляров. Спрос на Ford Focus с пробегом в РФ вырос на 2,6% в годовом сравнении.

Вторая позиция в списке самых популярных иномарок в России по итогам минувшего года досталась Toyota Corolla. Жители страны перепродали 102,2 тысячи таких машин, что на 1,7% меньше в годовом сравнении.

Третьим в рейтинге числится Hyundai Solaris, который в минувшем году реализовался на вторичном рынке страны тиражом 79,6 тысячи единиц, что на 27,6% больше в годовом сравнении. Также в десятке лидеров оказались Toyota Camry, Renault Logan, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat.

Недавно «АВТОСТАТ» сообщал, что в 2017 году средняя стоимость подержанного транспорта в России в сравнении с 2016 годом упала на 3%. При этом москвичи продают свои автомобили с пробегом на треть дороже, чем остальные россияне.

Иван Головин