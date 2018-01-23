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| | Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross доберётся до России в апреле

Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross доберётся до России в апреле

Вчера, 17:01

Японская компания Mitsubishi запустит продажи компактного кроссовера Eclipse Cross в России уже в апреле нынешнего года. Об этом заявил Наоя Накамура, главный исполнительный директор и президент «ММС Рус».

Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross доберётся до России в апреле

 

Производство нового Mitsubishi Eclipse Cross стартовало в японском Окадзаки. Пока у компании нет планов относительно локализации сборки модели в РФ. Примечательно, что дизайн новинки разрабатывал Цунехиро Кунимото, который ранее принимал участие в создании Nissan Juke.

 

На европейском рынке кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross предлагается с 1,5-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском. Производительность двигателя достигает 163 лошадиных сил, пару ему составляет 6-скоростная механическая трансмиссия или вариатор.

Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross доберётся до России в апреле

 

Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross доберётся до России в апреле

 

В ряде стран новинка доступна также с 2,2-литровым «дизелем» Commonrail. К сожалению, пока автопроизводитель не уточнил, с какими двигателями новый Eclipse Cross предложат россиянам. Рублёвые цены на новинку также будут объявлены ближе к началу продаж.

 


Яна Васильева
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