Рассекречен салон лимузина проекта «Кортеж»

Российское автомобильное издание «Авторевю» опубликовало снимки интерьера нового «президентского» лимузина проекта «Кортеж». Отмечается, что модель получит полностью цифровую приборную панель, а также роскошную отделку из высококачественной кожи Nappa, но лишится поддержки смартфонов на базе iOS и Android.

На страницах российских автомобильных изданий появились первые фото салона роскошных лимузинов проекта «Кортеж», которые предназначаются для политической элиты России и крупнейших представителей бизнеса. Отмечается, что публичная премьера автомобилей состоится весной нынешнего года на инаугурации президента.Судя по опубликованным снимкам, седан проекта «Кортеж», получит большую цифровую приборную панель, а также мультимедийную систему, лишенную сенсорного дисплея и протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Данная мера ввелась по соображениям безопасности с целью избежать взлома автомобиля.

Васисуалий Мурчалов

Салон модели отделан высококачественной кожей Nappa, а также вставками из металла и дорогих сортов дерева. Спинка заднего дивана может быть установлена в наклоне на 27 и 45 градусов. Новинка получит компактный электрический мотор, который позволит передвигаться на одной электрической тяге некоторое время.