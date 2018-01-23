Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

Южнокорейская марка KIA отправила на дорожные тесты свой самый большой внедорожник. На это указывают кадры, сделанные автомобильными папарацци. В концептуальном исполнении эта машина была представлена общественности в 2016 году на мотор-шоу в Детройте.

Тестовый прототип новинки вышел на испытания в камуфляже, однако специалисты, изучавшие кадры фотошпионов, пришли к выводу, что внедорожник KIA многое перенял от своего концепта в плане внешности. Можно заметить, что серийная машина обзавелась примерно такими же прямоугольными фарами, массивными бамперами и линией остекления, как у шоу-кара KIA Telluride. Внедорожник KIA построен на том же шасси, что и трехрядный кроссовер KIA Sorento Prime. Однако новинка оказалась заметно больше соплатформенника: при габаритах 5001х2009х1801 миллиметра машина имеет колесную базу размером 3073 мм.

Моторный отсек внедорожника KIA займут атмосферная установка V6 объемом 3,5 литра и электромотор. Вместе они будут выдавать мощность в 400 лошадиных сил. На 100 километров пробега автомобилю понадобится в среднем 7,8 литра топлива.

Когда начнутся продажи внедорожника KIA корейцы пока не уточняют. При этом, есть данные, что первыми новинку смогут приобрести жители Северной Америки. Вероятно позже машина появится в странах Европы.

Иван Головин