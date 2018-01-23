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| | Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

Сегодня, 15:22
Южнокорейская марка KIA отправила на дорожные тесты свой самый большой внедорожник. На это указывают кадры, сделанные автомобильными папарацци. В концептуальном исполнении эта машина была представлена общественности в 2016 году на мотор-шоу в Детройте.

 

Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

 

Тестовый прототип новинки вышел на испытания в камуфляже, однако специалисты, изучавшие кадры фотошпионов, пришли к выводу, что внедорожник KIA многое перенял от своего концепта в плане внешности. Можно заметить, что серийная машина обзавелась примерно такими же прямоугольными фарами, массивными бамперами и линией остекления, как у шоу-кара KIA Telluride. Внедорожник KIA построен на том же шасси, что и трехрядный кроссовер KIA Sorento Prime. Однако новинка оказалась заметно больше соплатформенника: при габаритах 5001х2009х1801 миллиметра машина имеет колесную базу размером 3073 мм.
 
Моторный отсек внедорожника KIA займут атмосферная установка V6 объемом 3,5 литра и электромотор. Вместе они будут выдавать мощность в 400 лошадиных сил. На 100 километров пробега автомобилю понадобится в среднем 7,8 литра топлива.

 

Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

 

Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

 

Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

 

Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

 

Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

 

Самый большой внедорожник KIA попался фотошпионам

 

Когда начнутся продажи внедорожника KIA корейцы пока не уточняют. При этом, есть данные, что первыми новинку смогут приобрести жители Северной Америки. Вероятно позже машина появится в странах Европы.

Иван Головин
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