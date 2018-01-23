Aston Martin отзывает все DB11 из-за неисправной рулевой колонки Daimler

Британский премиальный бренд Aston Martin сообщает о старте отзывной кампании. Которая затронет 3 873 спортивных купе Aston Martin DB11, выпущенные с конца 2015 года. Отмечается, что причиной отзыва стала неисправная рулевая колонка производства компании Daimler.

Васисуалий Мурчалов

На страницах зарубежного автомобильного издания Auto Blog появилась информация о том, что компания Aston Martin объявляет о начале отзывной кампании, которая затронет 3 873 спорткара модели Aston Martin DB11, который выпускались с конца 2015 года. Кевин Уоттерс, представитель бренда, отметил, что причиной отзыва стала неисправная рулевая колонка, разработанная и произведённая немецкой компанией Daimler AG.Как сообщалось ранее, рулевые колонки от компании Daimler имеют дефект в верхней части, который может вызвать короткое замыкание и непреднамеренное развертывание подушки безопасности водителя. Разработчики подчеркнули, что речь не идёт о подушках безопасности Takata, из-за которых во всем мире погибли уже 20 человек.Напомним, что ранее бренд Mercedes-Benz, принадлежащий Daimler, уже отзывал более одного миллиона автомобилей из-за неисправной рулевой колонки. Кроме того, такие элементы поставлялись и для автомобилей брендов Aston Martin, Nissan и Infiniti. К счастью, на сегодняшний день по вине немецких разработчиков водители получали лишь синяки и ссадины.