В России отзывают 6,6 тысячи автомобилей Mercedes-Benz

Немецкими машиностроителями Mercedes-Benz планируется масштабная сервисная кампания в России. В ее рамках в РФ подвергнутся отзыву 6,6 тысяч автомобилей.

Сервисная кампания Mercedes-Benz затронет в России модели А-Сlass, В-Class, С-Class, CLA-Class, GLA-Class, GLC-Class, реализованные с 2012 по 2014 годы. Всего будет отозвано 6 639 транспортных средств. Все они могут быть оснащены неисправными подушками безопасности. Данная информация озвучена Росстандартом. В сообщении регулятора уточняется, что в машинах, попадающих под отзыв,водительский эйрбэг может сработать из-за электрического разряда.

Владельцы автомобилей, которые затрагивает сервисная кампания Mercedes-Benz, в ближайшее время получат уведомление о необходимости посещения сервисного центра. Эксперты проведут проверки на отзывных машинах, и в случае выявления неисправности, перенастроят рулевую колонку. Ремонт автомобилей будет проводиться за счет производителя.

Иван Головин