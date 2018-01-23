В России отзывают 6,6 тысячи автомобилей Mercedes-Benz

В России отзывают 6,6 тысячи автомобилей Mercedes-BenzСегодня, 12:44
Немецкая марка Mercedes-Benz планирует сервисную кампанию в России. В ее рамках в стране будут отозваны 887 люксовых внедорожников Mercedes-Benz G-Class.
Немецкий машиностроительный гигант Mercedes-Benz вместе со своими партнерами планирует в Китае масштабную сервисную кампанию. В ее рамках в стране будет
В России отзывают 14,8 тысячи фургонов Mercedes-Benz Sprinter. Сервисная кампания будет проведена в стране отечественным представительством немецкого