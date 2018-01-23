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| | В сеть "просочились" первые фото обновленного кроссовера Honda HR-V

В сеть "просочились" первые фото обновленного кроссовера Honda HR-V

Сегодня, 14:05

В интернет попали отсканированные изображения брошюры с обновлённым кроссовером Honda HR-V. Как сообщает Paultan, автомобиль получил дизайн в духе последних моделей бренда, а также светодиодную оптику.

В сеть "просочились" первые фото обновленного кроссовера Honda HR-V

 

Рестайлинговый Honda HR-V, предлагаемый в некоторых странах под именем Vezel, сконструировали на платформе от хэтчбека Jazz. Судя по сканам, новинка обзавелась светодиодными головными фарами, как на моделях Acura, другими противотуманными фонарями, более крупной решёткой радиатора и новым передним бампером.

 

На сегодняшний день также известно, что в салоне обновлённого Honda HR-V появится современная мультимедийная система с увеличенным сенсорным дисплеем и возможностью подключения смартфонов.

Моторная гамма модели, как и прежде, будет включать дизельные, бензиновые и гибридные двигатели. Напомним, в Европе Honda HR-V можно купить с 1,5-литровым бензиновым агрегатом или 1,6-литровым дизельным двигателем. Их мощность составляет 130 и 120 лошадиных сил соответственно.

Первый мотор агрегатируется с механической или автоматической трансмиссией, а «дизель» – только с МКПП. В Японии кроссовер доступен также с вариатором и гибридной установкой на базе 1,5-литрового 4-цидиндрового агрегата с отдачей в 132 «лошадки».


Яна Васильева
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