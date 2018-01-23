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| | «Горячий» Range Rover Velar SVR дебютирует в октябре 2018 года

«Горячий» Range Rover Velar SVR дебютирует в октябре 2018 года

Сегодня, 12:27
Согласно данным британских СМИ, новый «заряженный» внедорожник Range Rover Velar SVR дебютирует на автомобильном рынке Великобритании и стран ЕС в октябре 2018 года. Ожидается, что новинка получит под капот 542-сильный бензиновый мотор V8, что позволит составить достойную конкуренцию BMW X5 M.

«Горячий» Range Rover Velar SVR дебютирует в октябре 2018 года

 

На страницах британского автомобильного издания Autocar появилась информация о том, что продажи нового «заряженного» внедорожника Range Rover Velar SVR стартуют в октябре 2018 года. Сообщается, что «горячий» SUV будет приводиться в движение 5,0-литровым турбированным мотором V8, который способен генерировать 542 лошадиные силы. Ожидается, что разгон до первых 100 км/ч займет всего 4,2 секунды, что позволит модели конкурировать с баварским BMW X5 M.

Новый Range Rover Velar SVR спроектирован на базе алюминиевого шасси, а установка элементов из карбона и легксплавных позволит снизить массу внедорожника до 1 800 килограммов. Таким образом, модель окажется на 465 килограммов легче самого мощного BMW X6 M.


На данный момент разработчики калибруют подвеску нового Range Rover Velar SVR, проводя экстремальные тесты модели на немецком гоночном треке Нюрбургринг. Ожидается, что пневматическая подвеска модели получит новые режимы вождения.
Васисуалий Мурчалов
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