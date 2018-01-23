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| | KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем на юге России

KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем на юге России

Сегодня, 11:33
Отечественные эксперты проанализировали рынок, в результате чего установили, что самым продаваемым автомобилем на юге России по итогам минувшего года стал KIA Rio. Данная информация озвучена агентством «АВТОСТАТ».

 

KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем на юге России

 

В тройке лидеров авторынка Южного федерального округа России также числятся отечественная LADA Granta, занимающая второе место в регионе, и южнокорейский седан Hyundai Solaris. Четвертое место на юге России по популярности занимает модель LADA Vesta. Замыкает пятерку лидеров паркетник Hyundai Creta. К слову, отечественный автопром готовит к дебюту новое поколение модели LADA Granta, которая входит в тройку самых продаваемых автомобилей во всей России. Уже сейчас машина проходит дорожные испытания.
 
KIA Rio является самым популярным автомобилем в пяти из десяти округов России. Кроме того, южнокорейская модель возглавляет общий рейтинг продаж легковых машин в стране по итогам минувшего года. В остальных регионах лидерства добились: Hyundai Solaris (СЗФО и Санкт-Петербург), LADA Granta (ПФО), LADA Vesta (СКФО) и Toyota Rav4 (ДФО).

Иван Головин
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