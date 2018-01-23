KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем на юге России

KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем на юге РоссииСегодня, 11:33
Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по октябрь нынешнего года на автомобильных рынках республик Северного Кавказа было
Hyundai Solaris стал самым продаваемым автомобилем с начала года на авторынке РФ. Второе и третье места по-прежнему принадлежат моделям Lada Granta и Kia Rio.
Отечественная «легковушка» Lada Granta более не является самым продаваемым автомобилем. По итогам мая, ее обогнало детище южнокорейского автопрома - Hyundai