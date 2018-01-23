KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем на юге России

Отечественные эксперты проанализировали рынок, в результате чего установили, что самым продаваемым автомобилем на юге России по итогам минувшего года стал KIA Rio. Данная информация озвучена агентством «АВТОСТАТ».

В тройке лидеров авторынка Южного федерального округа России также числятся отечественная LADA Granta, занимающая второе место в регионе, и южнокорейский седан Hyundai Solaris. Четвертое место на юге России по популярности занимает модель LADA Vesta. Замыкает пятерку лидеров паркетник Hyundai Creta. К слову, отечественный автопром готовит к дебюту новое поколение модели LADA Granta, которая входит в тройку самых продаваемых автомобилей во всей России. Уже сейчас машина проходит дорожные испытания.

KIA Rio является самым популярным автомобилем в пяти из десяти округов России. Кроме того, южнокорейская модель возглавляет общий рейтинг продаж легковых машин в стране по итогам минувшего года. В остальных регионах лидерства добились: Hyundai Solaris (СЗФО и Санкт-Петербург), LADA Granta (ПФО), LADA Vesta (СКФО) и Toyota Rav4 (ДФО).

Иван Головин