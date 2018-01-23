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| | Опубликованы первые шпионские фото универсала Audi A6 нового поколения

Опубликованы первые шпионские фото универсала Audi A6 нового поколения

Сегодня, 12:04
В сеть «просочились» шпионские снимки нового универсала Audi A6, который проходит дорожные испытания в плотном камуфляже. Компания Audi собирается презентовать модель A6 следующей генерации уже в нынешнем году, поэтому не удивительно, что универсал A6 Avant уже тестируют на дороге.

Опубликованы первые шпионские фото универсала Audi A6 нового поколения

 

Несмотря на маскировку, эксперты смогли рассмотреть, что до средней стойки новинка идентична прототипу нового седана Audi A6. В частности, универсал получил аналогичные зауженные передние фары и крупную радиаторную решётку. При этом задняя часть, хотя и отличается от «четырёхдверки», имеет мало сходства с классическими универсалами из-за того, что пятая дверь примечательна большим углом наклона.

К сожалению, пока папарацци не смогли сфотографировать салон будущей новинки. Эксперты считают, что универсал A6 Avant обзаведётся новой передней панелью в духе флагманов Audi Cockpit. Также автомобиль станет легче по сравнению с предшественником, получит больше электронной «начинки» и широкую линейку турбодвигателей с четырьмя цилиндрами.

Опубликованы первые шпионские фото универсала Audi A6 нового поколения

 

Опубликованы первые шпионские фото универсала Audi A6 нового поколения

 

Кроме того, компания может выпустить «заряженный» Audi S6 с высокопроизводительным турбомотором. Согласно предварительным данным, премьера Audi A6 и A6 Avant может состояться уже 9 марта на автосалоне в Женеве.
Яна Васильева
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