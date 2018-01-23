Опубликованы первые шпионские фото универсала Audi A6 нового поколения

В сеть «просочились» шпионские снимки нового универсала Audi A6, который проходит дорожные испытания в плотном камуфляже. Компания Audi собирается презентовать модель A6 следующей генерации уже в нынешнем году, поэтому не удивительно, что универсал A6 Avant уже тестируют на дороге.

Несмотря на маскировку, эксперты смогли рассмотреть, что до средней стойки новинка идентична прототипу нового седана Audi A6. В частности, универсал получил аналогичные зауженные передние фары и крупную радиаторную решётку. При этом задняя часть, хотя и отличается от «четырёхдверки», имеет мало сходства с классическими универсалами из-за того, что пятая дверь примечательна большим углом наклона.К сожалению, пока папарацци не смогли сфотографировать салон будущей новинки. Эксперты считают, что универсал A6 Avant обзаведётся новой передней панелью в духе флагманов Audi Cockpit. Также автомобиль станет легче по сравнению с предшественником, получит больше электронной «начинки» и широкую линейку турбодвигателей с четырьмя цилиндрами.

Яна Васильева

Кроме того, компания может выпустить «заряженный» Audi S6 с высокопроизводительным турбомотором. Согласно предварительным данным, премьера Audi A6 и A6 Avant может состояться уже 9 марта на автосалоне в Женеве.