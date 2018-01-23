В Лондоне замечен полностью карбоновый гиперкар Bugatti Chiron

На канале TheTFJJ на популярном видеохостинге YouTube появился видеоролик, снятый в Лондоне. На видео можно заметить необычный гиперкар Bugatti Chiron, который имеет полностью карбоновый кузов чёрного цвета. Оттенок экстерьера эффектно дополняют синие акценты, а элементы аэродинамического обвеса оформлены в том же колере.
Стоимость нового французского гиперкара Bugatti Chiron составляет почти 3 000 000 долларов, что эквивалентно 171 000 000 рублей по актуальному курсу. Эксперты сообщают, что «карбоновая» версия автомобиля добавляет к стоимости ещё 500 000 долларов, что составляет 28 500 000 рублей. Для сравнения, за эту сумму можно приобрести суперкар Lamborghini Aventador S и ещё несколько лет «кормить» могучий мотор V12.
Напомним, что под капотом нового Bugatti Chiron скрывается 8,0-литровый производительный мотор W16, мощность которого составляет 1 500 лошадиных сил. Модель оснащается системой постоянного полного привода, что гарантирует разгон до первых 100 км/ч всего за 2,5 при максимальной скорости движения в 420 км/ч.