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| | В Лондоне замечен полностью карбоновый гиперкар Bugatti Chiron

В Лондоне замечен полностью карбоновый гиперкар Bugatti Chiron

Сегодня, 10:59
Стоит отметить, что на улицах британской столицы ранее уже были замечены гиперкары Bugatti Chiron, но свежий ролик демонстрирует совершенно иной автомобиль. Кузов модели полностью выполнен из углеродного волокна, которое эффектно сочетается с синими акцентами.

В Лондоне замечен полностью карбоновый гиперкар Bugatti Chiron

 

На канале TheTFJJ на популярном видеохостинге YouTube появился видеоролик, снятый в Лондоне. На видео можно заметить необычный гиперкар Bugatti Chiron, который имеет полностью карбоновый кузов чёрного цвета. Оттенок экстерьера эффектно дополняют синие акценты, а элементы аэродинамического обвеса оформлены в том же колере.

Стоимость нового французского гиперкара Bugatti Chiron составляет почти 3 000 000 долларов, что эквивалентно 171 000 000 рублей по актуальному курсу. Эксперты сообщают, что «карбоновая» версия автомобиля добавляет к стоимости ещё 500 000 долларов, что составляет 28 500 000 рублей. Для сравнения, за эту сумму можно приобрести суперкар Lamborghini Aventador S и ещё несколько лет «кормить» могучий мотор V12.


Напомним, что под капотом нового Bugatti Chiron скрывается 8,0-литровый производительный мотор W16, мощность которого составляет 1 500 лошадиных сил. Модель оснащается системой постоянного полного привода, что гарантирует разгон до первых 100 км/ч всего за 2,5 при максимальной скорости движения в 420 км/ч.
Васисуалий Мурчалов
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