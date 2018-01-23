Мастера из Brabus доработали купе Mercedes-AMG C63 S Coupe

Купе Mercedes-AMG C63 S Coupe уже в заводском исполнении способно впечатлить любителей скорости, однако тюнерам из Brabus показалось этого недостаточно. Они не только увеличили мощность мотора, но и сделали дизайн автомобиля более агрессивным.

Как пишет издание Carscoops, немецкое тюнинг-ателье Brabus доработало «заряженный» Mercedes-AMG C63 S Coupe. Модель обзавелась передним кастомным бампером с крупным сплиттером, новыми «юбками» по бокам и другим задним бампером с диффузором. Все элементы аэродинамического обвеса были изготовлены из углепластика.Кроме того, за доплату для Mercedes-AMG C63 S Coupe доступны эксклюзивные диски колёс и светодиодная подветка шильдика. В салоне нашли место педали из алюминия, LED-подсветка руля и подлокотники с вставками из нержавеющей стали.

Яна Васильева

В базовом варианте автомобиль получил под капот двигатель с отдачей в 510 лошадиных сил при 700 Нм крутящего момента. В Brabus предлагают увеличить производительность купе Mercedes-AMG C63 S Coupe до 600 сил и 800 Нм или до 650 л. с. и 820 Нм.