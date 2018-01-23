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| | Новый Cadillac CT6 получит 335-сильный гибридный мотор

Новый Cadillac CT6 получит 335-сильный гибридный мотор

Сегодня, 10:04
Американский премиальный бренд Cadillac, принадлежащий General Motors, вывел на дорожные тесты обновленный флагманский седан Cadillac CT6 2019 модельного года. Ожидается, что модель получит довольно тонкие изменения в дизайне, но моторную линейку ожидают более серьёзные новшества.

Новый Cadillac CT6 получит 335-сильный гибридный мотор

 

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского автомобильного издания motor1, новый флагманский седан Cadillac CT6 2019 модельного года до сих пор тестируется в плотном камуфляже, но эксперты смогли заметить некоторые особенности. Модель получит несколько пересмотренную переднюю часть кузова, которая примечательна переработанной решеткой радиатора и новыми фарами.

В целом дизайн нового Cadillac CT6 будет иметь множество сходств с концептуальным седаном Cadillac Escala, дебютировавшим в 2016 году. Оптика модели получит горизонтальные сечения, а решетка радиатора примет «сотовый» дизайн.

Новый Cadillac CT6 получит 335-сильный гибридный мотор

 

Новый Cadillac CT6 получит 335-сильный гибридный мотор

 

Ожидается, что новый Cadillac CT6 2019 получит под капот 2,0-литровый турбированный мотор, который в сочетании с компактным электрическим двигателем сможет генерировать 335 лошадиных сил. Также на выбор клиентам предложат прежний 3,6-литровый V6, а также 3.0-литровый 404-сильный рядный турбомотор с шестью цилиндрами. Ожидается, что премьера Cadillac CT6 состоится на автосалоне в Чикаго в феврале 2018 года.
Васисуалий Мурчалов
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