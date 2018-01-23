Новый Cadillac CT6 получит 335-сильный гибридный мотор

Американский премиальный бренд Cadillac, принадлежащий General Motors, вывел на дорожные тесты обновленный флагманский седан Cadillac CT6 2019 модельного года. Ожидается, что модель получит довольно тонкие изменения в дизайне, но моторную линейку ожидают более серьёзные новшества.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского автомобильного издания motor1, новый флагманский седан Cadillac CT6 2019 модельного года до сих пор тестируется в плотном камуфляже, но эксперты смогли заметить некоторые особенности. Модель получит несколько пересмотренную переднюю часть кузова, которая примечательна переработанной решеткой радиатора и новыми фарами.В целом дизайн нового Cadillac CT6 будет иметь множество сходств с концептуальным седаном Cadillac Escala, дебютировавшим в 2016 году. Оптика модели получит горизонтальные сечения, а решетка радиатора примет «сотовый» дизайн.

Васисуалий Мурчалов

Ожидается, что новый Cadillac CT6 2019 получит под капот 2,0-литровый турбированный мотор, который в сочетании с компактным электрическим двигателем сможет генерировать 335 лошадиных сил. Также на выбор клиентам предложат прежний 3,6-литровый V6, а также 3.0-литровый 404-сильный рядный турбомотор с шестью цилиндрами. Ожидается, что премьера Cadillac CT6 состоится на автосалоне в Чикаго в феврале 2018 года.