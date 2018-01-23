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| | Омский аэропорт покупает серебристый кроссовер за 1,6 млн рублей

Омский аэропорт покупает серебристый кроссовер за 1,6 млн рублей

Вчера, 17:00
На сайте госзакупок появилось объявление, согласно которому ОАО «Омский аэропорт» нуждается в новом серебристом кроссовер Hyundai Tucson. За автомобиль готовы заплатить максимум 1,63 млн рублей.

Омский аэропорт покупает серебристый кроссовер за 1,6 млн рублей

 

В техническом задании «Омский аэропорт» описал необходимое оснащение для кроссовера Hyundai Tucson. Кузов авто должен быть серебристого цвета, а также иметь тонированные задние стекла. Кроме того, кроссовер должен быть оснащен системой подогрева передних кресел, а вместе с авто должен прилагаться комплект зимних шин и запасное колесо.

Согласно объявлению на сайте госзакупок на доставку кроссовера отводится 20 после заключения договора. «Омский аэропорт» готов заплатить за кроссовер Hyundai Tucson максимум 1,63 млн рублей. Стоит отметить, что в Омске только два официальных дилера Hyundai, которые смогут предоставить авто: «Евразия плюс» и «Феникс-Авто».
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