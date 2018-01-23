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| | GM пообещал первым сделать производство электрокаров прибыльным

GM пообещал первым сделать производство электрокаров прибыльным

Сегодня, 13:00
Американский автогигант General Motors намерен уже к 2021 году сделать прибыльным производство электрокаров. Об этом инвесторам заявила генеральный директор компании Мэри Барра.

GM пообещал первым сделать производство электрокаров прибыльным

 

Согласно данным Reuters, General Motors рассчитывает применять собственную технологию при создании батарей, недорогую модульную платформу, а также наладить в КНР в рамках сотрудничества с SAIC производство электромобилей крупными партиями. Уточняется, что в новых литий-ионных батареях GM уменьшится количество кобальта, самого дорого вещества в аккумуляторах, зато станет больше никеля. Также автопроизводитель внедрит инновационную систему управления блоком батарей.

Компания собирается сократить стоимость элементов аккумуляторов на 33%. На сегодняшний день около трети от цены Chevrolet Bolt занимает батарея, которая стоит 10 000-12 000 долларов. Уже через три года она должна стоить 6 000 долларов.

В случае если General Motors сможет достичь поставленной цели, то компания станет первым в мире прибыльным производителем электрокаров без учёта госпрограмм. К середине 20-х годов ХХI века автогигант может разделиться на концерн, выпускающий бензиновые авто в США, и производителя электромобилей с главным офисом в Поднебесной.
Яна Васильева
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