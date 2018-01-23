GM пообещал первым сделать производство электрокаров прибыльным

Согласно данным Reuters, General Motors рассчитывает применять собственную технологию при создании батарей, недорогую модульную платформу, а также наладить в КНР в рамках сотрудничества с SAIC производство электромобилей крупными партиями. Уточняется, что в новых литий-ионных батареях GM уменьшится количество кобальта, самого дорого вещества в аккумуляторах, зато станет больше никеля. Также автопроизводитель внедрит инновационную систему управления блоком батарей.
Компания собирается сократить стоимость элементов аккумуляторов на 33%. На сегодняшний день около трети от цены Chevrolet Bolt занимает батарея, которая стоит 10 000-12 000 долларов. Уже через три года она должна стоить 6 000 долларов.
В случае если General Motors сможет достичь поставленной цели, то компания станет первым в мире прибыльным производителем электрокаров без учёта госпрограмм. К середине 20-х годов ХХI века автогигант может разделиться на концерн, выпускающий бензиновые авто в США, и производителя электромобилей с главным офисом в Поднебесной.