Tesla зарегистрировала двухмоторный Tesla Model 3

Стоит напомнить, что компания Tesla столкнулась с проблемами в серийном производстве своей самой доступной модели – электрического седана Tesla Model 3. Согласно последним данным, производство модели постепенно выходит на запланированные ранее нормы. В декабре 2017 года бренд выпустил 1 000 моделей и пообещал, что уже через месяц такой объём будет производиться за неделю.
Не исключено, что сборка Tesla Model 3 вновь столкнется с проблемами, ведь компания Tesla сделала доступными для заказа новые варианты электрокара. Американское издание InsideEVs сообщает, что в онлайн-конфигураторе Tesla появился вариант Tesla Model 3 с двумя электрическими моторами и системой полного привода.
Ожидается, что полноприводный Tesla Model 3 встанет на производственный конвейер весной 2018 года, но стоимость модели до сих пор не озвучена. Базовая версия модели с одним мотором и аккумуляторным блоком на 50 кВт/ч можно заказать по цене от 35 000 долларов, что составляет примерно 1 995 000 рублей.