Tesla зарегистрировала двухмоторный Tesla Model 3

В онлайн-конфигураторе компании Tesla появилась возможность заказать двухмоторный электрический седан Tesla Model 3, оснащенный системой полного привода. Отмечается, что серийное производство таких автомобилей должно стартовать весной 2018 года.

Стоит напомнить, что компания Tesla столкнулась с проблемами в серийном производстве своей самой доступной модели – электрического седана Tesla Model 3. Согласно последним данным, производство модели постепенно выходит на запланированные ранее нормы. В декабре 2017 года бренд выпустил 1 000 моделей и пообещал, что уже через месяц такой объём будет производиться за неделю.Не исключено, что сборка Tesla Model 3 вновь столкнется с проблемами, ведь компания Tesla сделала доступными для заказа новые варианты электрокара. Американское издание InsideEVs сообщает, что в онлайн-конфигураторе Tesla появился вариант Tesla Model 3 с двумя электрическими моторами и системой полного привода.

Васисуалий Мурчалов

Ожидается, что полноприводный Tesla Model 3 встанет на производственный конвейер весной 2018 года, но стоимость модели до сих пор не озвучена. Базовая версия модели с одним мотором и аккумуляторным блоком на 50 кВт/ч можно заказать по цене от 35 000 долларов, что составляет примерно 1 995 000 рублей.