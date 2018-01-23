Bugatti напечатала на 3D-принтере титановый тормозной суппорт

Французская автомобилестроительная компания Bugatti, входящая в структуру Volkswagen, презентовала тормозной суппорт, напечатанный с использованием 3D-принтера. Этот восьмипоршневой моноблок исполнили из титанового сплава.

Дмитрий Павличко

Данный компонент стал наибольшей функциональной деталью, созданной с применением аддитивной производственной технологий. Размеры суппорта тормозов составляют 41X21X13,6 см, а комплектующее весит 2,9 кг, в то время как масса алюминиевой запчасти достигает 4,9 кг. Для создания 3D-суппорта конструкторы использовали сплав для аэрокосмической отрасли.Эту деталь конструкторы Bugatti сооружали в партнерстве с Laser Zentrum Nord, обладающей самым большим в мире 3D-принтером. Распечатка суппорта длилась 45 часов. В течение искомого времени 4 лазеров мощностью 400 ватт спекают 2213 слоев титанового порошка и разрабатывают запчасть по указанной программе.