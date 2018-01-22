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| | Грузовики от Tesla будут вывозить мусор на Ближнем Востоке

Грузовики от Tesla будут вывозить мусор на Ближнем Востоке

Вчера, 18:16
Арабская компания Bee’ah, базирующаяся в ОАЭ и специализирующаяся на утилизации отходов, сообщает о размещение заказа на 50 полностью электрических беспилотных грузовиков Tesla Semi. Об этом было объявлено на Всемирном энергетическом саммите в Абу-Даби.

Грузовики от Tesla будут вывозить мусор на Ближнем Востоке

 

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, компания Tesla получила первого заказчика на электрические грузовики Tesla Semi из Ближнего Востока. Клиентам Tesla станет компания Bee’ah, которая занимается утилизацией отходов и вторсырья в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается, что беспилотные «зелёные» грузовики Tesla Semi будут заниматься сбором мусора на улицах страны.

Стоит напомнить, что компания Bee’ah стала одним из крупнейших заказчиков новых Tesla Semi, в то время как самый крупный тираж в 150 моделей зарезервировала компания PepsiCo. Кроме того, клиентами Tesla уже стали компании Wal-Mart Stores, J.B Hunt Transport Services, Post и Sysco.

Напомним, что Илон Маск, руководитель компании Tesla, презентовал новый грузовик Tesla Semi осенью 2017 года. Ожидается, что модель получит запас хода в 800 километров на одном заряде, а для «наполнения» батарей будут использованы специальные станции повышенной мощности. Грузоподъёмность новинки составляет 36 000 килограммов, а в список оснащения войдут новейшие функции автономного управления.
Васисуалий Мурчалов
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