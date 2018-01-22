Грузовики от Tesla будут вывозить мусор на Ближнем Востоке

Арабская компания Bee’ah, базирующаяся в ОАЭ и специализирующаяся на утилизации отходов, сообщает о размещение заказа на 50 полностью электрических беспилотных грузовиков Tesla Semi. Об этом было объявлено на Всемирном энергетическом саммите в Абу-Даби.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, компания Tesla получила первого заказчика на электрические грузовики Tesla Semi из Ближнего Востока. Клиентам Tesla станет компания Bee’ah, которая занимается утилизацией отходов и вторсырья в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается, что беспилотные «зелёные» грузовики Tesla Semi будут заниматься сбором мусора на улицах страны.Стоит напомнить, что компания Bee’ah стала одним из крупнейших заказчиков новых Tesla Semi, в то время как самый крупный тираж в 150 моделей зарезервировала компания PepsiCo. Кроме того, клиентами Tesla уже стали компании Wal-Mart Stores, J.B Hunt Transport Services, Post и Sysco.Напомним, что Илон Маск, руководитель компании Tesla, презентовал новый грузовик Tesla Semi осенью 2017 года. Ожидается, что модель получит запас хода в 800 километров на одном заряде, а для «наполнения» батарей будут использованы специальные станции повышенной мощности. Грузоподъёмность новинки составляет 36 000 килограммов, а в список оснащения войдут новейшие функции автономного управления.