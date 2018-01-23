Спорткар Alfa Romeo 6C дебютирует к 2020 году

Итальянские машиностроители приняли решение о начале разработки нового спорткара. Модель под названием Alfa Romeo 6C дебютирует к 2020 году. Данная информация озвучена компанией Pogea Racing, сославшейся на собственные источники.

Ожидается, что общественность познакомят со спорткаром в 2019 году, а на конвейер она отправится в 2020 году. Сами итальянцы пока ничего не сообщают о новой модели Alfa Romeo 6C. Ожидается, что общественность познакомят со спорткаром в 2019 году, а на конвейер она отправится в 2020 году. Сами итальянцы пока ничего не сообщают о новой модели Alfa Romeo 6C.





По мнению некоторых экспертов, моторный отсек нового спорткара в топовом исполнении займет 2,9-литровый шестицилиндровый агрегат с двойным турбонаддувом. Производительность установки составит 510 лошадиных сил. Сейчас таким двигателем комплектуются топовые седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Alfa Romeo Stelvio.





Ранее сообщалось, что итальянцы проектируют флагманский кроссовер, который станет на ступень выше Alfa Romeo Stelvio в модельном ряду премиальной марки. Движущей силой нового автомобиля станет комбинированный агрегат, состоящий из бензинового двухлитрового турбодвигателя и 48-вольтовой электрической системы. Ожидается, что новый кроссовер Alfa Romeo станет конкурентом для Audi Q7, Volvo XC90, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Также официально известно, что осенью следующего года будет представлен спорткар Alfa Romeo 4C, претерпевший обновление. В его рамках автомобиль оснастят модернизированной подвеской. Кроме того, машина получит улучшенное рулевое управление. Также официально известно, что осенью следующего года будет представлен спорткар Alfa Romeo 4C, претерпевший обновление. В его рамках автомобиль оснастят модернизированной подвеской. Кроме того, машина получит улучшенное рулевое управление.

Иван Головин