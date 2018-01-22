Производство электрохэтчбека Volkswagen ID стартует в ноябре 2019 года

Представители немецкого концерна Volkswagen сообщили, что серийное производство полностью электрического хэтчбека Volkswagen ID стартует ровно через 100 недель – в ноябре 2019 года. Новинка будет выполнена на основе концептуальной модели, которая дебютировала ещё в 2016 году в рамках автосалона в Париже.

На страницах британского автомобильного издания Autocar появилась информация о том, что серийное производство полностью электрических хэтчбеков Volkswagen ID начнется в ноябре 2019 года. Разработчики отметили, что модель дебютирует на европейском рынке в начале 2020 года и получит «довольно привлекательный ценник».Ожидается, что новый хэтчбек Volkswagen ID будет приводиться в движение полностью электрическим мотором мощностью в 168 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде батареи составит от 400 до 600 километров. Примечательно, что доступный для покупки сегодня хэтчбек Volkswagen e-Golf имеет запас хода всего в 300 километров.

Васисуалий Мурчалов

Внешность новинки будет иметь множество сходств с концептуальными Volkswagen ID, который был представлен на автосалоне в Париже в 2016 году. Новинка станет одной из пяти полностью электрических новинок, среди которых «зелёный» кроссовер, минивэн, микроавтобус и компактный фургон.