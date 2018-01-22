Босс Koenigsegg: Agera RS способен разогнаться до 480 км/ч

Разработчики из шведского премиального бренда Koenigsegg заявили, что гиперкар Koenigsegg Agera RS способен разогнаться до впечатляющей скорости в 300 миль в час (480 километров в час), использую при этом заводские покрышки от Michelin. Стоит отметить, что пока рекордом для модели является скорость в 447 километров в час.

Стоит напомнить, что в ноябре 2017 года шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS установил новый рекорд скорости – модель на трассе в вблизи Лас-Вегаса смогла разогнаться до 447 километров в час, использую заводские покрышки Pilot Sport Cup 2 от компании Michelin.В рамках прошедшего автосалона в Детройте Кристиан фон Кенигсегг, руководитель компании Koenigsegg, заверил журналистов, что новый Koenigsegg Agera RS способен разогнаться и до фантастических 480 километров в час. Господин фон Кенигсегг признался, что для этого мотору модели необходимо увеличить показатель оборотов в минуту и передаточное отношение.

Васисуалий Мурчалов

Разработчики отметил, что движение на такой скорости может стать чрезвычайно опасным, поэтому сама компания пока не рискует побить рекорд. Руководитель бренда уверен, что покрышки Koenigsegg Agera RS от Michelin выдержат скорость в 480 км/ч, но при этом сам разгон до рекордной скорости не должен занимать много времени, что поможет избежать перегрева.