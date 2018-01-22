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| | Skoda увеличивает производство кроссовера Karoq из-за высокого спроса

Skoda увеличивает производство кроссовера Karoq из-за высокого спроса

Вчера, 16:58
Чешский бренд Skoda, входящий в состав Volkswagen Group, сообщает о том, что на заводе компании в городе Млада-Болеслав, Чехия, создана дополнительная линия для производства нового компактного кроссовера Skoda Karoq. Отмечается, что ранее модель производилась только на одном заводе в чешском городе Квасины.

Skoda увеличивает производство кроссовера Karoq из-за высокого спроса

 

Согласно данным американского портала motor1, в январе нынешнего года была открыта новая конвейерная линия для производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq на заводе бренда в чешском городе Млада-Болеслав, где базируется и штаб-квартира компании. Ежедневно с конвейера предприятия будет сходить 320 компактных семейных автомобилей. Также на заводе в Млада-Болеславе производятся модели Skoda Fabia, Skoda Octavia и Skoda Rapid.

Майкл Оельеклаус, вице-президент Skoda по производству и логистике, во время общения с прессой заявил, что высокий спрос на Skoda Karoq подтверждает, что бренд выпустил правильный автомобиль в правильное время. Топ-менеджер отметил, что компания гордится стартом производства модели в Млада-Болеславе.

Напомним, что с июля 2017 года новый Skoda Karoq производится на заводе бренда в городе Квасины, Чешская Республика. В минувшем году с конвейера завода сошло более 500 000 автомобилей, среди которых также различные вариации Rapid, Octavia и Fabia.
Васисуалий Мурчалов
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