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| | Флагман Jaguar XJ возродят как электрический суперкар

Флагман Jaguar XJ возродят как электрический суперкар

Вчера, 22:00
Обозреватели британский специализированных порталов сообщают, что новый флагманский седан Jaguar XJ станет электрокаром, премьера которого состоится в честь 50-летнего юбилея со дня выхода первого авто бренда. Сообщается, что новинку представят в конце 2018 года, а саму модель отнесут к 2020 модельному году.

Флагман Jaguar XJ возродят как электрический суперкар

 

Британское автомобильное здание обнародовало информацию о том, что новый роскошный седан Jaguar XJ снабдят электрическим мотором. Отмечается, что на сегодняшний день любители премиальных машин предпочитают больше авто в кузовах внедорожников и кроссоверов, однако новинка станет экологичным сопеhником BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class.

Представители британской люксовой марки сообщили, что создать из седана Jaguar XJ электромобиль было тяжелым делом, но «зеленые» наработки позволяют выйти за рамки дизайна. Данных о силовых парамтерах модели пока нет, но сообщается, что дальность хода электрокара достигнет не меньше 500 км.

Шеф-дизайнер Jaguar Land Rover Ян Каллум сообщил, что внешнее оформление модели уже готово. Подробности внешности держатся в секрете, но топ-менеджер пообещал, что новинка поразит своих поклонников.
Дмитрий Павличко
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