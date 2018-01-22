Флагман Jaguar XJ возродят как электрический суперкар

Обозреватели британский специализированных порталов сообщают, что новый флагманский седан Jaguar XJ станет электрокаром, премьера которого состоится в честь 50-летнего юбилея со дня выхода первого авто бренда. Сообщается, что новинку представят в конце 2018 года, а саму модель отнесут к 2020 модельному году.

Дмитрий Павличко

Британское автомобильное здание обнародовало информацию о том, что новый роскошный седан Jaguar XJ снабдят электрическим мотором. Отмечается, что на сегодняшний день любители премиальных машин предпочитают больше авто в кузовах внедорожников и кроссоверов, однако новинка станет экологичным сопеhником BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class.Представители британской люксовой марки сообщили, что создать из седана Jaguar XJ электромобиль было тяжелым делом, но «зеленые» наработки позволяют выйти за рамки дизайна. Данных о силовых парамтерах модели пока нет, но сообщается, что дальность хода электрокара достигнет не меньше 500 км.Шеф-дизайнер Jaguar Land Rover Ян Каллум сообщил, что внешнее оформление модели уже готово. Подробности внешности держатся в секрете, но топ-менеджер пообещал, что новинка поразит своих поклонников.