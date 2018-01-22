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| | Составлен ТОП-10 советов по уходу за автомобилем зимой

Составлен ТОП-10 советов по уходу за автомобилем зимой

Сегодня, 14:22
Не секрет, что зимний период требует особого внимание владельцев к автомобилям, ведь в холодную погоду отдельные детали автомобиля подвергаются повышенным нагрузкам. Журналисты портала «ВладТайм» составили ТОП-10 советов, которые помогут автомобилистам правильно ухаживать и эксплуатировать автомобиль зимой.

Составлен ТОП-10 советов по уходу за автомобилем зимой

 

Прежде всего ТОП-10 советов по уходу за автомобилем зимой стоит начать с технической подготовки автомобиля. Автолюбителям следует проверить «пригодность» охлаждающей жидкости. В наше время Тосол практически не используется, а современный антифриз должен иметь однородную структуру, прозрачность и «мыльную» консистенцию. Строго не допускаются комочки в жидкости. Также не стоит забывать о своевременной замене тормозной жидкости – данная процедура должна проводиться раз в два года.

Не секрет, что зима является тяжелым испытанием для аккумулятора, поэтому прежде всего автолюбителям необходимо проверить плотность электролита и уровень воды. Водителям, использующим автомобиль не каждый день, рекомендуется снимать аккумулятор и хранить его в отапливаемом помещении.

Составлен ТОП-10 советов по уходу за автомобилем зимой

 

Что касается ухода за автомобилем, то в зимний период стоит уделить особое внимание его мойке – смесь снега и соли негативно сказывается на эмали и антикоррозийном покрытии кузова. Мыть машину стоит минимум раз в две недели. Также не стоит ставить автомобиль на ручник при влажной и холодной погоде, ведь образующаяся наледь может повредить тормозную систему.

Эксперты рекомендуют в зимний период использовать незамерзающую жидкость для мойки стекла, что автоматически избавит водителя от ряда проблем. Также необходимо уделить внимание замкам и уплотнителям – перед наступлением сильным морозов рекомендуется обрабатывать эти элементы силиконосодержащими спреями.

Составлен ТОП-10 советов по уходу за автомобилем зимой

 

Помимо этого, специалисты озвучили несколько советов автовладельцев, которые хранят свои машины на улице. Самым очевидным решением является приобретение специального чехла на автомобиль, но, если такой вариант не рассматривается, то машину рекомендуется хранить дальше от зданий, ведь схождение снега с крыши может повредить кузов. Также эксперты не советуют хранить машины под деревьями и вблизи мусорных контейнеров, ведь уборочная машина может также «зацепить» автомобиль, а ветки с деревьев – явно не самое лучшее украшение кузова. Кроме того, запах мусора в салоне автомобиля нравится далеко не всем водителям.
Васисуалий Мурчалов
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