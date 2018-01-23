Первый Chevrolet Corvette ZR1 продали в семь раз дороже базовой стоимости

Аукционный дом Barrett-Jackson выставил первый экземпляр нового поколения Chevrolet Corvette ZR1. Авто продали в эти выходные за 925 тысяч долларов, что в семь раз дороже базовой цены, которая составляет 120 тысяч долларов.

Официальная презентация нового поколения Chevrolet Corvette ZR1 прошла в рамках автосалона в Дубае в ноябре 2017 года. Модель получила бензиновый двигатель V8 объемом 6,2 литра мощностью 765 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагается МКПП на семь ступеней или АКПП на восемь.Первый Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения получил уникальный аэродинамический обвес: крылья, закрепленные к шасси, что позволило укрепить конструкцию. В рамках аукциона Barrett-Jackson было выручено 96 млн долларов.Вырученные средства пойдут на благотворительность в фонд Стивена Силлера, который обеспечит строительство домов реабилитации для сотрудников спасательных служб США. На торгах также продажи первый особый Mustang Bullit, который посвящен 50-летию кинофильма, за 300 тысяч долларов.