В Москве растет спрос на новые автомобили

Жители Москвы стали чаще покупать новые автомобили. В 2017 году в столице были поставлены на учет 212 тысяч транспортных средств. Данный показатель выше результата 2016 года на 2,1%. Об этом свидетельствует статистика управления Госавтоинспекции в Москве.

Рост спроса на новые автомобили в Москве наблюдается уже второй год подряд. По словам специалистов, одним из ключевых драйверов первичного авторынка столицы является улучшающаяся система кредитования. Кроме того, на ситуацию влияет стабильный рост уровня жизни москвичей и их зарплат.

Эксперты обратили внимание на то, что за 2016 и 2017 годы самым успешным для первичного авторынка Москвы стал декабрь минувшего года, когда дилерами было реализовано 24 тысячи транспортных средств. Это значит, что жители столицы покупали в среднем по 772 машины ежедневно.

Иван Головин