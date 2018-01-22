В Москве растет спрос на новые автомобили

В Москве растет спрос на новые автомобилиВчера, 19:36
В Евросоюзе в октябре возобновился рост авторынка, на что обратили внимание местные аналитики. Ранее они сообщали, что в сентябре нынешнего года продажи
По итогам ноября 2016 года, уровень спроса на первичном сегменте авторынка Италии вырос на 8,2%, сообщает издание Automotive Europe. Покупатели стремятся
Спрос на новые автомобили среди жителей Красноярского края продолжает стремительно падать. К такому выводу пришли аналитики, проанализировавшие данные за