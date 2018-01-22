В России озвучили наиболее известные марки по странам происхождения

Эксперты проанализировали российский авторынок и установили тот факт, какую долю занимают бренды в зависимости от страны происхождения. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

Дмитрий Павличко

На первом месте в РФ расположились корейские автомобильные марки, получившие рыночную долю в 24,4%. Вторая позиция досталась российским брендам (21,6%).ТОП-3 популярных марок по стране происхождения в 2017 году закрывают автомобили из Японии с долей в 19,1%. В ТОП-5 попали немецкие бренды (12,1%) и французские бренды (9,6%).В первой десятке фигурируют американские (5,1%), чешские (4,3%), китайские (1,7%), узбекские (1,0%) и английские (0,6%) машиностроительные бренды.Раньше в сети обнародовали статистическую информацию относительно продаж на отечественном авторынке за весь 2017 год. При изучении отче та можно сделать вывод, что рынок восстанавливается уже 10 месяцев подряд, продемонстрировав рост в декабре пришлого года.