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| | В России озвучили наиболее известные марки по странам происхождения

В России озвучили наиболее известные марки по странам происхождения

Вчера, 20:29
Эксперты проанализировали российский авторынок и установили тот факт, какую долю занимают бренды в зависимости от страны происхождения. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

В России озвучили наиболее известные марки по странам происхождения

 

На первом месте в РФ расположились корейские автомобильные марки, получившие рыночную долю в 24,4%. Вторая позиция досталась российским брендам (21,6%).

ТОП-3 популярных марок по стране происхождения в 2017 году закрывают автомобили из Японии с долей в 19,1%. В ТОП-5 попали немецкие бренды (12,1%) и французские бренды (9,6%).

В первой десятке фигурируют американские (5,1%), чешские (4,3%), китайские (1,7%), узбекские (1,0%) и английские (0,6%) машиностроительные бренды.

Раньше в сети обнародовали статистическую информацию относительно продаж на отечественном авторынке за весь 2017 год. При изучении отче та можно сделать вывод, что рынок восстанавливается уже 10 месяцев подряд, продемонстрировав рост в декабре пришлого года.
Дмитрий Павличко
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