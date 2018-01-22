Руководитель Hyundai N начал «войну» с Volkswagen

Молодое подразделение Hyundai N, которое выпускает «заряженные» версии моделей от Hyundai, в рамках прошедшего автосалона в Детройте представило хот-хэтч Hyundai Veloster N, а руководитель суббренда Альберт Бирман заверил, что новинка намного лучше, чем Volkswagen Golf GTI. Примечательно, что господин Бирман довольно остро раскритиковал немецкий бренд, не стесняясь в выражениях.

Васисуалий Мурчалов

Альберт Бирман, руководитель подразделения Hyundai N, в рамках автосалона в Детройте пообщался с журналистами австралийского издания Motoring и выразил уверенность в том, что новый 275-сильный хот-хэтч Hyundai Veloster N станет настоящим «убийцей» Volkswagen Golf GTI. Господин Бирман уверен, что «заряженный» хэтчбек Volkswagen Golf GTI не выдержит полный день на треке, в то время как Veloster N с уверенностью справится с задачей.Руководитель Hyundai N уверен, что во время демонстрации езды Volkswagen Golf GTI на треке использовался модернизированный хэтчбек, в то время как товарная версия модели «развалится» после нескольких кругов. На вопрос, какие именно детали хэтчбека выйдут из строя, господин Бирман просто ответил «все».Представители Volkswagen в свою очередь отметили, что Hyundai Veloster N ещё не дебютировал на рынке, поэтому его очень глупо сравнивать с доступным для покупки Golf GTI. В Volkswagen подчеркнули, что Hyundai N пока «не хватает опыта для таких громких заявлений».