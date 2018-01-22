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| | Обновленный Москвич-2141 показали в сети

Обновленный Москвич-2141 показали в сети

Сегодня, 14:13
Москвич-2141 является достаточно известным автомобилем, однако не все знают, что эта модель осталась без обновления, которое планировалось для нее в девяностые годы. В связи с этим автомобильный портал «Колёса» представил свои рендеры «освеженного» «Москвича».

 

Обновленный Москвич-2141 показали в сети

 

Москвич-2141 стал на конвейер в 1986 году, и производился до 1998 года. После этого на смену модели пришел Москвич-2141 «Святогор» со слегка измененной внешностью, чего было недостаточно для тех годов. Поэтому разработчики сели за чертежи, чтобы спланировать более полноценное обновление автомобиля. Было создано несколько макетов, однако на рынке рестайлинговая машина так и не появилась.

 

Обновленный Москвич-2141 показали в сети

   

Для обновленного «Москвича» проектировались иные фары и радиаторная решетка, объединенная с капотом. Предполагалось, что бамперы автомобиля будут выкрашиваться в цвет кузова. Также ожидалось использование широких черных молдингов на кузове. Кроме того, разработчики планировали изменить дверные ручки и форму окон за задними дверями. Самые заметные изменения должны были произойти во внешности задней части кузова, которые сделали бы автомобиль похожим на машины японского производства того времени.

Иван Головин
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