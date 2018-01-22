Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Рассекречен серийный внедорожник Jeep Grand Commander

Рассекречен серийный внедорожник Jeep Grand Commander

Вчера, 19:00
Американский премиальный бренд Jeep полностью представил 7-местный внедорожник Grand Commander. В сеть утекли фотографии новинки, которая дебютирует через несколько месяцев.

Рассекречен серийный внедорожник Jeep Grand Commander

 

Новый внедорожник ориентирован на китайского потребителя. Размеры авто достигают 4873X18921738 мм, а длина колесной базы составит 2 800 миллиметров. Салон кроссовера будет рассчитан на 5 и 7 посадочных мест.

Рассекречен серийный внедорожник Jeep Grand Commander

 

Под капотом серийной версии нового Jeep Grand Commander разместится 2-литровый турбомотор с отдачей 234 и 262 лошадиных сил, работающий в паре с полноприводным механизмом.

Новый внедорожник разработан на архитектуре прототипа Yuntu, представленного на Шанхайском автосалоне весной 2017 года. При рассмотрении обнародованных шпионских фотоснимков становится понятно, что новинку снабдят примечательным для марки оформлением, но от концепта автомобиль будет иметь различия в виде других фар, пересмотренных бамперов и переделанным салоном в духе последних моделей компании.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В сети обнародовали фото флагманского внедорожника Roewe RX8
В сети обнародовали фото флагманского внедорожника Roewe RX8

Недавно в интернет утекли фотографии нового китайского внедорожника Roewe RX8. По мнению некоторых экспертов, новый Roewe RX8 построят на той же архитектуре,

В сеть попали шпионские фото салона внедорожника Jeep Grand Commander
В сеть попали шпионские фото салона внедорожника Jeep Grand Commander

В сети опубликовали шпионские фотографии салона семиместного Jeep Grand Commander, замеченного во время дорожных испытаний. В результате интерьер внедорожника

Jeep зарегистрировал имя Grand Commander для большого кроссовера
Jeep зарегистрировал имя Grand Commander для большого кроссовера

Американский автопроизводитель Jeep оформил патентную документацию на новое наименование Grand Commander. Вероятно, так назовут самый большой внедорожник

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости