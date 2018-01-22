Рассекречен серийный внедорожник Jeep Grand Commander

Американский премиальный бренд Jeep полностью представил 7-местный внедорожник Grand Commander. В сеть утекли фотографии новинки, которая дебютирует через несколько месяцев.

Новый внедорожник ориентирован на китайского потребителя. Размеры авто достигают 4873X18921738 мм, а длина колесной базы составит 2 800 миллиметров. Салон кроссовера будет рассчитан на 5 и 7 посадочных мест.

Дмитрий Павличко

Под капотом серийной версии нового Jeep Grand Commander разместится 2-литровый турбомотор с отдачей 234 и 262 лошадиных сил, работающий в паре с полноприводным механизмом.Новый внедорожник разработан на архитектуре прототипа Yuntu, представленного на Шанхайском автосалоне весной 2017 года. При рассмотрении обнародованных шпионских фотоснимков становится понятно, что новинку снабдят примечательным для марки оформлением, но от концепта автомобиль будет иметь различия в виде других фар, пересмотренных бамперов и переделанным салоном в духе последних моделей компании.