60% авторынка России в 2017 году составили иномарки, собранные в РФ

Согласно исследованиям агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году продажи иномарок российской сборки на авторынке РФ выросли до 60% от общего объема продаж. Годом ранее этот показатель составлял 58,1%.

Автоэксперты также отмечают, что продажи отечественных машин остались прежними. В результате российские автопроизводители занимают 21,6% местного рынка. Большим спросом в РФ пользуются автомобили LADA, которые возглавили ТОП-10 самых популярных марок в стране.Несмотря на то, что в 2016 году доля импортных автомобилей от иностранных марок составляла 20,2% авторынка России, в прошлом году показатель упал до 18,4%.Специалисты отметили, что десять лет назад доля иномарок, собранных в России, составляла только 18%. В результате спрос на подобные автомобили за десять лет вырос втрое. А в 2012 году 44% россиян отдало предпочтение иномаркам российской сборки.