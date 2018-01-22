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| | Компактный седан Ford Aspire 2018 впервые замечен на тестах

Компактный седан Ford Aspire 2018 впервые замечен на тестах

Вчера, 17:47
Разработчики американской компании Ford вывели на тесты обновленный компактный седан Ford Aspire 2018 модельного года, ориентированный на автомобильный рынок Индии. Отмечается, что модель по-прежнему будет бюджетной, но получит современный мультимедийный центр с сенсорным дисплеем.

Компактный седан Ford Aspire 2018 впервые замечен на тестах

 

На страницах индийского автомобильного издания MotorBeam появились свежие шпионские фото обновленного компактного седана Ford Aspire 2018 для рынка Индии. Что касается внешности, то новый седан получил полностью пересмотренную решетку радиатора, а также более современную оптику с дневными ходовыми огнями. Боковая и задняя части кузова остались практически неизменными.

Фотошпионам не удалось запечатлеть салон нового Ford Aspire 2018, но инсайдеры сообщили, что модель получит «плавающий» сенсорный дисплей мультимедийной системы. Ожидается, что в целом компоновка центральной консоли и внешность приборной панели останутся прежними.

Компактный седан Ford Aspire 2018 впервые замечен на тестах

 

Компактный седан Ford Aspire 2018 впервые замечен на тестах

 

Компактный седан Ford Aspire 2018 впервые замечен на тестах

 

Рестайлинговый Ford Aspire 2018 по-прежнему будет оснащаться 1,5-литровым дизельным мотором TDCi мощностью в 99 лошадиных сил, а также 1,2-литровым бензиновым агрегатом, мощность которого составляет 95 «лошадок». Ожидается, что публичная премьера модели состоится в феврале 2018 года на выставке Auto Expo-2018.
Васисуалий Мурчалов
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