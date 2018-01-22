Универсал LADA Kalina станет беспилотной машиной

Инженеры НАМИ разработали экспериментальный автономный универсал на архитектуре LADA Kalina. В сеть попали фотографии новинки и ее технические параметры.

Дмитрий Павличко

Без участия человека автомобиль может запускать двигатель, перемещаться со скоростью до 50 км/ч, поворачивать, следовать за ведущим авто и идентифицировать знаки, разметку и препятствия.Помимо того внедренный беспилотный механизм может отслеживать маршрут движения авто на карте и издавать звуковые и световые сигналы. Беспилотный универсал запускается посредством электродвигатель с мощностью 30 квТ, а предельная производительность достигает 72,4 кВт. Дальность хода электрокара составит 50 км при максимальной скорости в 120 км/ч.Раньше появилась информация о том, что беспилотным машинам разрешили передвигаться по общим дорогам. Такие изменения внесут в законодательство, разрабатываемые Минтрансом.