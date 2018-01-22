Названа десятка самых дорогих авто, проданных в прошлом году

В прошлом году дома аукционов представили широкий список уникальных машин, за которые коллекционеры заплатили несколько миллионов. Специалисты представили ТОП-10 самых дорогостоящих представителей, которые ушли «с молотка» в 2017 году.

Самым дорогостоящим представителем 2017 года оказался Aston Martin DBR1, собранный в 1956 году. Модель была представлена как важнейшая для марки, а также победитель марафона Ле-Ман 1959 года. За суперкар покупатель заплатил 22,5 миллиона долларов.Бронзового призера гонки Ле-Ман – Ferrari 250 GT LWB Competizione Spider продали на торгах за 17 990 000 долларов, поэтому он расположился на второй строчке. А тройку замыкает самое быстрое авто своей эпохи с пробегом 9 200 миль – McLaren F. Его приобрели за 15 620 000 долларов.В первой пятерке оказались авто цена на которые превышает 7 миллионов долларов. В результате четвертное место принадлежит Bugatti Type 57S и пятое – Peugeot L45 Grand Prix Two Seater, а их цена составляет 7,7 и 7,26 млн долларов. Далее идут Mercedes 540 K Special Roadster, Jaguar C-Type, Talbot-Lago T150-C SS и Pagani Huayra Tempesta, которые были проданы по цене 6,6 млн, 5,285 млн, 3,36 млн и 2, 42 млн долларов. А замыкает ТОП-10 Fiat 8V Supersonic, который обошелся покупателю в 1 375 000 долларов.