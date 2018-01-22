Названы российские цены на Mercedes-Benz CLS

Российские дилеры немецкой премиальной машиностроительной компании Mercedes-Benz начала сбор предзаказов на 4-дверное купе Mercedes-Benz CLS, продажи которого начнутся к концу весны. За новинку придется отдать от 4 940 00 рублей.

Дмитрий Павличко

В России под капот купеообразный седан получил 6-цилиндровый дизельный агрегат объемом 2,9 литра с отдачей 286 и 340 лошадиных сил. Также предусматривается еще и 3-литровый бензиновый агрегат с мощностью 367 л.с, работающий вместе с 22-сильным электромотором. Они приводятся в действие 9-скоростной АКПП 9G-Tronic с полноприводным механизмом 4MATIC.В перечне функций Mercedes-Benz CLS числятся светодиодные фары, кожаный салон, обогрев руля, мультимедийный центр, цифровая панель управления, вентиляция передних кресел, парковочный ассистент и опция контроля за слепыми зонами. Модификация Mercedes-Benz CLS Sport получила AMG-обвес и матричную LED-оптику. Дебют новинки прошел в ноябре прошлого года.