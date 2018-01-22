Маслкар Ford Mustang Shelby GT500 дебютирует на автосалоне в Чикаго

Международный автосалон в Детройте уже продемонстрировал все свои новинки, поэтому внимание журналистов приковано в мотор-шоу в Чикаго, которое откроет свои двери в начале февраля 2018 года. Ожидается, что мероприятие станет местом премьеры нового производительного маслкара Ford Mustang Shelby GT500.

На страницах американского автомобильного портала Carscoops появилась информация о том, что новый Ford Mustang Shelby GT500 дебютирует на автосалоне в Чикаго. Данные поступили от инсайдеров и пока не подтверждены официально. Стоит напомнить, что предыдущая генерация модели выпускалась с 2007 по 2009 год.Источники, близкие к разработке модели, сообщают, что под капотом нового Ford Mustang Shelby GT500 расположится знакомый по модели Ford Mustang GT 5,2-литровый турбированный V8. Наряду с этим отдача двигателя будет увеличена с 526 до 700 лошадиных сил.

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Таким образом, новый Ford Mustang Shelby GT500 сможет составить достойную конкуренцию 707-сильному Dodge Challenger SRT Hellcat и Chevrolet Camaro ZL1 c 650-сильным мотором. Более того, новый маслкар может стать более мощным, чем суперкар Ford GT, имеющий мотор V6 отдачей в 647 лошадиных сил. Ожидается, что официальная информация о новинке появится уже в ближайшее время.