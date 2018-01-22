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| | Люкс-концепт Dacia Logan: роскошь и бюджетная цена

Люкс-концепт Dacia Logan: роскошь и бюджетная цена

Сегодня, 10:34
Компактный седан Logan от румынского бюджетного бренда Dacia, принадлежащего Renault-Nissan, популярен благодаря своей низкой цене, которая отражается на дизайне и материалах отделки. Наряду с этим независимый дизайнер Лоран Шмидт попытался представить, как выглядела бы данная модель, если бы она принадлежала к премиальному сегменту рынка.

Люкс-концепт Dacia Logan: роскошь и бюджетная цена

 

Изначально бюджетный седан Dacia Logan на автомобильном рынке Европы оценивался всего в 5 000 евро, что эквивалентно 346 000 рублей по актуальному курсу. Несмотря на низкую стоимость модель имела достойное качество и доступные запасные части. В дальнейшем бренд отошел от производства ультра-дешевых версий, оснастив свои автомобили такими опциями как система ABS и мультимедийный центр.

Независимый дизайнер Лоран Шмидт на своей странице на портале Behance опубликовал своё виденье премиальной версии популярного Dacia Logan. Автор отметил, что модель представляет собой «Mercedes-Benz A-Class в теле Dacia Logan».

Люкс-концепт Dacia Logan: роскошь и бюджетная цена

 

Люкс-концепт Dacia Logan: роскошь и бюджетная цена

 

Судя по рендерам, роскошный Dacia Logan получил увеличенную решетку радиатора с хромированными акцентами, а также большие алюминиевые колёсные диски уникального дизайна. Оптика модели стала полностью светодиодной. Салон автомобиля получил отделку из коричневой кожи и алькантры, а на передней панели появился большой мультимедийный центр.
Васисуалий Мурчалов
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