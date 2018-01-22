Люкс-концепт Dacia Logan: роскошь и бюджетная цена

Изначально бюджетный седан Dacia Logan на автомобильном рынке Европы оценивался всего в 5 000 евро, что эквивалентно 346 000 рублей по актуальному курсу. Несмотря на низкую стоимость модель имела достойное качество и доступные запасные части. В дальнейшем бренд отошел от производства ультра-дешевых версий, оснастив свои автомобили такими опциями как система ABS и мультимедийный центр.
Независимый дизайнер Лоран Шмидт на своей странице на портале Behance опубликовал своё виденье премиальной версии популярного Dacia Logan. Автор отметил, что модель представляет собой «Mercedes-Benz A-Class в теле Dacia Logan».
Судя по рендерам, роскошный Dacia Logan получил увеличенную решетку радиатора с хромированными акцентами, а также большие алюминиевые колёсные диски уникального дизайна. Оптика модели стала полностью светодиодной. Салон автомобиля получил отделку из коричневой кожи и алькантры, а на передней панели появился большой мультимедийный центр.