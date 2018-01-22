ГИБДД: Правила тонировки необходимо изменить, ради комфорта граждан

Представители ведомства считают, что такое новшество должно способствовать упрощению жизни автолюбителей, стремящихся легализовать внедрение ГБО, нестандартных колесных дисков либо бамперов. Фактически ДПС разрабатывает постановление российского правительства и административный порядок для включения данных процедур в список государственных услуг.
Представленная инициатива ГИБДД не была понята бизнесменами и чиновниками. В Минэкономики отрицательно отозвались о документе, так как в документе изложено множество административных и других ограничений и ряда необоснованных расходов бля бизнеса и местных бюджетов. Такой вывод ведомство сделало, опросив несколько экспертов.
Но ГИБДД объясняет, что если этот документ одобрят, то автомобилист приедет в их ведомство только один раз для предъявления сертификата на компонент и декларацию на его внедрение в СТО. Если понадобится, то водитель получит свидетельство о соответствии средства передвижения с внесенными изменениями в его конструкцию. Если автомобиль не прошел проверку, то его отправляют на экспертизу, а затем автовладелец получает на руки все документы от ГИБДД.